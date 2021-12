Gli svincoli autostradali diventano isole verdi

Gli svincoli autostradali di Milano diventano 'isole' verdi con il progetto ForestaMi: oltre settemila nuove piante trasformeranno gli accessi di San Donato (Tangenziale Est-Paullese) e del quartiere Cantalupa (A7). Il progetto è reso possibile dalla collaborazione tra il Comune di Milano e la società Milano Serravalle. Con ForestaMi, si punta a piantare tre milioni di nuovi alberi nella Città metropolitana entro il 2030. Finora ne sono stati piantati circa 280 mila.

Le aree individuate per la piantumazione sono lo svincolo stradale di raccordo tra la tangenziale Est e la strada ex statale 415 'Paullese' e la zona in possimità dell’autostrada A7 all'altezza dell'area di servizio del quartiere Cantalupa. Complessivamente saranno messe a dimora 7.752 piante di differenti specie autoctone (sedici arboree e diciotto arbustive).

"Dopo i parchi e le piazze cittadine - osserva Elena Grandi, assessora all’ambiente e verde - Forestami inizia a rendere più verdi anche le aree limitrofe alle principali vie di accesso autostradale alla città, spazi sempre brulli e inutilizzati. Due aree ai margini di Milano che così diventano il biglietto da visita per chi arriva in città e non si troverà più di fronte a grigi e anonimi svincoli ma vere e proprie isole verdi capaci di contribuire a migliorare la qualità dell’aria, mitigando gli effetti inquinanti dei veicoli in transito e rendendo più gradevole il paesaggio".

"Attraverso la convenzione siglata lo scorso aprile, la società ha scelto di collaborare con questo importante e innovativo progetto di rigenerazione urbana", aggiunge Pietro Boiardi, amministratore delegato di Milano Serravalle-Milano Tangenziali: "Le aree individuate per gli interventi di forestazione sono state consegnate a novembre e in una di queste, in prossimità del raccordo con la tangenziale Est e la strada statale Paullese, la piantumazione è pressoché completata".