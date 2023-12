Abbattono alberi nel bosco che doveva essere "salvato"

Abbattimento di alberi in corso nel bosco di via Falck, in zona Gallaratese a Milano, nell'area di proprietà della Curia interessata da un progetto edilizio molto contestato dai residenti.

Lo segnala Enrico Fedrighini, consigliere comunale del gruppo misto (ex lista Sala). "L'assessore alla rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi - scrive Fedrighini su Facebook - lo aveva confermato recentemente in consiglio comunale, dicendo che il nuovo progetto edilizio non prevede alcun abbattimento di alberi e che l'intero bosco verrà tutelato".

"Nonostante ciò - continua il consigliere del gruppo misto - questa mattina, 27 dicembre, di buon'ora, un camion è entrato nel bosco di via Falck per operare: sei alberi già abbattuti, i primi di un elenco di 32 da rimuovere". Fedrighini ha avvisato la polizia locale, intervenuta sul posto. Il progetto edilizio era stato respinto con un voto in Municipio 8. Secondo alcune fonti, riferite da Carlo Monguzzi (consigliere comunale di Europa Verde), sembra che i proprietari dell'area abbiano giustificato l'operazione dicendo che si tratterebbe di "alberi secchi".

Il bosco della discordia

La Curia milanese ha ceduto a Investire Sgr e Redo i diritti di edificazione. Il progetto originario consisteva in 200mila metri cubi tra residenze libere e in housing sociale, uno studentato e spazi commerciali. Secondo i comitati, sarebbero stati a rischio circa 350 alberi su oltre 600. La consulenza di un agronomo ha successivamente definito 'bosco' almeno una parte dell'area, e come tale sottoposto automaticamente a un vincolo paesaggistico.

A novembre del 2023, il consiglio di Municipio 8, dopo un tentativo di mediazione andato a vuoto, ha bocciato il piano attuativo. Nonostante questo, e nonostante le rassicurazioni dell'assessore Tancredi, sembra che le ruspe abbiano iniziato ad abbattere le piante.