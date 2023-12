È polemica sull'albero di Natale di Gucci in Galleria

Un montagna di valigie impilate sino a creare una forma che assomiglia in qualche modo a un abete. Tutto sotto la cupola della Galleria Vittorio Emanuele. È l'albero di Natale di Gucci allestito nel cuore del salotto buono di Milano, nello stesso posto dove fino all'anno scorso svettava l'albero con migliaia di cristalli griffati Swaroski.

La casa di moda ha versato circa un milione di euro nelle casse di palazzo Marino per poter installare "The gift of love" ("il dono dell'amore", questo il nome dell'albero). Per il momento "l'abete" è ancora in allestimento, ma qualcuno lo ha fotografato durante la prima domenica di dicembre e una volta arrivate sui social le immagini hanno acceso le polemiche.

"Non so, forse sarà più bello illuminato, voglio sperare", ha ironizzato la pagina Fb Milano Segreta. Sotto una cascata di commenti. "Magari acceso sarà bello, così mi lascia parecchio perplessa", ha commentato Antonella. "Non è brutto ma la galleria meritava di più. Sarebbe stato benissimo in piazza della scala dove già Joe Malone aveva fatto un albero simile e molto suggestivo. Non capisco come possa essere costato così tanto un dejavu", ha puntualizzato Lilly. "Beh, molto laico, celebra la festa dei regali", ha aggiunto Linda. Non solo commenti negativi, qualcuno ha sospeso il giudizio sino al termine: "Aspettiamo domani per un giudizio completo - ha aggiunto Sabrina -. Solo che almeno dopo anni qualcosa di diverso del solito albero ci voleva".