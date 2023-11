Come sarà decorato l'albero di Natale in Duomo

A meno di un mese dall’accensione ufficiale, arrivano le prime indiscrezioni sull’albero di Natale che campeggerà in piazza Duomo per questo 2023. Quest’anno ci sarà l’albero dei Giochi, decorato con i simboli delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi, quindi i cinque cerchi e l’agitos (simbolo delle Paralimpiadi). Presenti anche le medaglie olimpiche invernali italiane. L’inaugurazione, come da tradizione, si terrà il 6 dicembre, giorno prima di Sant’Ambrogio.

Per ora questo è quello che si sa, dichiarato da Andrea Monti, capo della comunicazione della Fondazione Milano-Cortina. Chi si occuperà di sponsorizzare l’albero di Natale non è ancora noto. E proprio in tema di sponsor, la Fondazione fa sapere che entro la fine del 2023 sono previsti altri 4/5 ingressi.

Piazza Duomo passerà, quindi, dagli addobbi rosa dell’Estetista Cinica che, con il brand Veralab, aveva sponsorizzato l’albero dello scorso Natale, ai più seriosi simboli olimpici per dare lustro alla città che ospiterà i Giochi 2026.