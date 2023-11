È arrivato l'albero di Natale in Duomo

La magia del Natale in Duomo. Nelle scorse ore il grande abete è arrivato davanti alla Cattedrale meneghina, dove resterà fino a gennaio prossimo. In questi giorni gli operai procederanno con il montaggio e poi saranno sistemati le luci e gli addobbi. L'albero, come da tradizione, sarà acceso il 6 dicembre, il giorno prima della festa di Sant'Ambrogio, santo patrono della città.



Nel 2023 l'albero sarà a tema Giochi e sarà decorato con i simboli delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi, quindi i cinque cerchi e l’agitos, "stemma" delle Paralimpiadi. Presenti anche le medaglie olimpiche invernali italiane.

Piazza Duomo passerà, quindi, dagli addobbi rosa dell’Estetista Cinica che, con il brand Veralab, aveva sponsorizzato l’albero dello scorso Natale, ai cerchi olimpici per dare lustro alla città che ospiterà i Giochi 2026.