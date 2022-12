L'albero di Natale "più brutto del mondo" resta brutto

Sicuramente è migliorato. Ma probabilmente non abbastanza. L'albero (forse impietosamente) soprannominato il "più brutto del mondo" non riesce a raggiungere la sufficienza nemmeno dopo un intervento per cambiare quelle luci che secondo i più buoni lo faceva assomigliare a una medusa e secondo i meno buoni a "una schifezza". Parliamo del pino di Cologno Monzese (Milano).

(La prima versione dell'albero)

Il caso era nato dopo che qualcuno aveva "pigramente" acceso l'albero solo a metà. Il problema infatti riguarda e riguardava le luminarie e non il bellissimo albero, che svetta tutto l'anno nella piazza antistante alla sede del Comune della cittadina. Sui social i commenti sprezzanti sulle luminarie si erano moltiplicati, tra chi provava a ironizzare e chi criticava severamente l'amministrazione, "incapace persino di illuminare per intero un albero".

Ora, dopo la pioggia di critiche, le luci sono state portate quasi in cima al pino. Quasi, appunto, perché l'illuminazione, come si vede dalle foto più recenti, rimane comunque "mozzata". E ai più critici - secondo i quali la proverbiale toppa sarebbe addirittura peggio del buco - non è certo sfuggito. Intanto i colognesi saggi fanno notare che nella città ci sono temi ben più importanti sui quali spendersi.