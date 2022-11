Quando si accende l'albero di Natale in Duomo a Milano

Il protagonista principale è "sbarcato" in Duomo. Nelle scorse ore nella piazza simbolo di Milano è infatti arrivato l'albero di Natale. Quest'anno la firma sarà di VeraLab, l'azienda di Cristina Fogazzi, l'Estetista cinica imprenditrice e influencer specializzata nei cosmetici, celebre per il suo stile irriverente nel dare consigli.

"Il gigantesco abete interpretato dal beauty brand incanta la città con le sue luci e lancia un messaggio forte e chiaro: We Wish You to Be Yourself", avevano annunciato dalla società in una nota. Ma quando è prevista la cerimonia d'accensione?

L'appuntamento è per il 6 dicembre, alle ore 17. I dettagli sono pochi ma da Veralab hanno svelato che ci sarà "un evento a sorpresa in piazza del Duomo a cui parteciperanno i milanesi e non solo. A questo momento magico prenderà parte la numerosissima community del brand, partecipando e contribuendo anche a distanza al switch on". Ai piedi dell’albero si animerà invece un Villaggio natalizio in pieno stile VeraLab. L'albero di Natale resterà in piazza Duomo fino al giorno dell'Epifania.