Domani a Milano si accende l'albero di Natale in Duomo

È tutto pronto. Mancano ormai soltanto gli ultimi dettagli per l'albero di Natale in piazza Duomo a Milano, che quest'anno porterà la firma di VeraLab, l'azienda di Cristina Fogazzi, l'Estetista cinica imprenditrice e influencer specializzata nei cosmetici, celebre per il suo stile irriverente nel dare consigli.

Alto 25 metri, l'abete - tradizionale - è decorato con luci a led e palle bianche, argento e rosa con la scritta "We wish you to be yurself", "ti auguriamo di essere te stesso". Ai piedi dell'albero un villaggio di Natale. Qui, ad accogliere milanesi e turisti, tra stelle e sfere luminose e grandi pacchi dono, ci saranno orsi, pinguini e renne in resina. Durante il periodo natalizio, per 10 giorni, Babbo Natale scatterà foto con i bambini.

La cerimonia di accensione si terrà domani, martedì 6 dicembre, alle ore 17. Da Veralab hanno già svelato che ci sarà "un evento a sorpresa in piazza del Duomo a cui parteciperanno i milanesi e non solo". Perché "a questo momento magico prenderà parte la numerosissima community del brand, partecipando e contribuendo anche a distanza al switch on". L'albero di Natale resterà in piazza Duomo fino al giorno dell'Epifania.

L'albero in Duomo - Foto Cherchi