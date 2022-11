Come sarà l'albero di Natale in Duomo (e quando verrà acceso)

Firma svelata. Sarà VeraLab - l'azienda di Cristina Fogazzi, l'Estetista cinica imprenditrice e influencer specializzata nei cosmetici, celebre per il suo stile irriverente nel dare consigli - ad allestire l'albero di Natale in piazza Duomo a Milano. "Dal 6 dicembre fino all’Epifania il gigantesco abete interpretato dal beauty brand fondato incanta la città con le sue luci e lancia un messaggio forte e chiaro: We Wish You to Be Yourself", si legge in una nota della società.

L'accensione - hanno fatto sapere da VeraLab - è in programma per il 6 dicembre alle ore 17 "con un evento a sorpresa in piazza del Duomo a cui parteciperanno i milanesi e non solo. A questo momento magico prenderà parte la numerosissima community del brand, partecipando e contribuendo anche a distanza al switch on". L'albero - che come da tradizione sarà un abete - sarà progettato da Anomalia Studio e dallo studio 23 Bassi ed è - sottolinea l'Estetista cinica - "una sorpresa tutta da scoprire", anche se è già stato annunciato che "ai piedi dell’albero si animerà un villaggio natalizio in pieno stile VeraLab".

"Il valore dell’accettazione di sé, su cui l’imprenditrice ha costruito il suo brand, incontra il tema della sostenibilità ambientale e umana. Si tratta, infatti, di un albero destinato all’abbattimento per ragioni legate alla sua salute e stabilità, come dimostra la certificazione che accompagna l’esemplare. Inoltre, Cristina Fogazzi - conclude la nota - ha scelto di devolvere alla casa di Accoglienza Enzo Jannacci, che si occupa di dare un tetto a chi ne ha bisogno, il corrispettivo del costo dell’energia elettrica necessaria all’illuminazione dell’albero".