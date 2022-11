Ecco chi "firmerà" l'albero di Natale in piazza Duomo a Milano

L'albero di Natale di piazza Duomo a Milano sarà griffato "L'estetista cinica". La società di Cristina Fogazzi - imprenditrice e influencer specializzata nei cosmetici, celebre per il suo stile irriverente nel dare consigli - ha vinto il bando del comune per illuminare l'albero più prestigioso della città. Per il momento oltre alla notizia non è trapelato molto, non è ancora chiaro se si tratterà di un abete "tradizionale", come quello del 2021, o se sarà un abete "tecnologico" come quello che realizzò Esselunga nel 2019. Una cosa è certa: verrà acceso nella giornata di Sant'Ambrogio.

Oltre a quello di piazza Duomo ci sarà l'installazione di Chanel in piazza Cordusio mentre in piazza Scala l'albero sarà griffato Dior Parfums. 8 abeti, invece, saranno posizionati in altrettanti quartieri periferici di Milano grazie a Dils, società che opera nei servizi immobiliari. Milano tuttavia sarà un po' più buia quest'anno a Natale: tutto colpa di crisi energetica e caro bollette. Alcune vie del quadrilatero della moda, per esempio, si illumineranno solo grazie ai commercianti. Nessuno sponsor si è fatto avanti per addobbare con lucine alcune vie del lusso. Largo La Foppa e Corso Garibaldi rischiano addirittura di rimanere al buio.

Queste difficoltà non sono una novità, anzi. I primi chiari di luna si erano manifestati lo scorso settembre quando palazzo Marino prorogò di quasi due mesi la gara per le luminarie. Il fatto era stato annunciato anche dal primo cittadino Beppe Sala: "Le luminarie a Natale saranno ovviamente più contenute, a led, magari con orari un po’ più ridotti. Però penso che debbano rimanere", aveva detto mercoledì 6 ottobre a margine dell’inaugurazione di 'Campo Sette' nel piazzale dello Sport, rispondendo ai giornalisti che gli domandano se Milano manterrà le luminarie di Natale nonostante la crisi energetica.