Gucci porta un albero da un milione di euro in Galleria

Per questo Natale Swaroski lascia il posto a Gucci per l’albero di Galleria Vittorio Emanuele. Lo storico sponsor degli addobbi sotto la cupola si tira indietro dopo anni. Il nome dell’installazione è “The gift of love”, il dono dell’amore, per la quale la maison ha sborsato un milione di euro. Dopo tanto tempo, inoltre, si riaccende anche la Galleria del Corso che, dopo il restauro, ospiterà le decorazioni sponsorizzate da Victoria’s Secret da 220mila euro. Lo stesso brand, attraverso l’iniziativa “Celebrates Women, Natale con il fiocco”, porterà un secondo abete in piazza Enrico Berlinguer, accanto via Savona.

Fuori anche il nome dello sponsor ufficiale dell’albero di piazza Duomo, di cui nelle scorse settimane era stato reso noto il tema: i Giochi olimpici. A metterci il capitale è la Fondazione Milano-Cortina 2026 che ha optato per decorazioni a tema Olimpiadi e Paralimpiadi nella trepidante attesa dell’evento che vedrà le due città protagoniste.

Per 400mila euro Estée Lauder e Jo Malone penseranno al Villaggio di Pan di Zenzero di piazza XXV Aprile, cifra utile anche per le luminarie di piazza Prealpi e Quarto Oggiaro. Mentre Grandi Stazioni Retail penserà al villaggio di Natale con tanto di pista da pattinaggio in piazza Duca d’Aosta di fronte la stazione Centrale: il tema è la sostenibilità ambientale e per il progetto è stato speso quasi un milione e mezzo di euro.