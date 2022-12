Si accendono (anche pedalando) i primi alberi di Natale di Milano

È stato inaugurato in piazza Città di Lombardia con il presidente della regione Attilio Fontana e l’arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini il programma di iniziative organizzate dalla Regione in occasione delle festività natalizie.

Dopo l’esibizione del Piccolo coro santa Maria Ausiliatrice è stato acceso l’albero centrale della piazza, con l’utilizzo di biciclette collegate a un sistema di cogenerazione elettrica. L’arcivescovo ha poi benedetto al belvedere di palazzo Lombardia, al 39esimo piano, l’opera ‘Natività’, dipinta da un maestro leonardesco del XVI sec.Il quadro fa parte del patrimonio della Fondazione Irccs Ca’ Granda ospedale Maggiore Policlinico.

"Sarà una grande gioia poter ricominciare a vivere insieme senza alcun tipo di limitazioni, compensata parzialmente dal fatto che dovremmo risparmiare sull'energia, quindi la pista di pattinaggio sul ghiaccio, che in questi anni aveva allietato i milanesi, non l'abbiamo montata. Dobbiamo cercare di essere un po' sobri e far capire che un piccolo sacrificio lo devono far anche le istituzioni proprio perché questo è un periodo difficile stiamo cercando di fare le celebrazioni all'insegna della sobrietà. La situazione di crisi energetica ci ha fatto capire che fosse necessario dare buon esempio e risparmiare. Abbiamo anche abbassato la temperatura all'interno del palazzo", ha detto il presidente Fontana."Sono contento che qui in alto ci sia un quadro della Natività, perché questa città vista dall’alto è bellissima. La Natività accomuna tutti", ha commentato l’arcivescovo Delpini.