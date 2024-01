Il nuovo album dei Club Dogo: titolo, data d'uscita e tracklist

Annuncio a sorpresa. Reunion con numeri da record. E poi il disco attesissimo, che ha finalmente una data d’uscita. Sarà disponibile dal 12 gennaio il nuovo album dei Club Dogo: 11 brani pronti per essere suonati sul palco del Forum di Assago a partire dalla prima delle 10 date sold out del gruppo milanese, il 10 marzo.

A dicembre era arrivata la conferma della pubblicazione del nuovo disco, intitolato semplicemente “Club Dogo”. Il trio rap, composto da Guè, Jake La Furia e Don Joe, aveva già lanciato le prevendite di vinili e cd, andati sold out diverse volte. Ma per chi aveva acquistato non era ancora noto il giorno in cui avrebbe ricevuto l’album, che esce precisamente a 10 giorni dall’ultimo “Non siamo più quelli di Mi Fist”.

La tracklist

C’era una volta in Italia

Mafia del boom bap

Nato per questo

Malafede

King of the jungle

Milly

In sbatti

Soli a Milano

Tu non sei lei

Frate

Indelebili