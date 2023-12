I Club Dogo annunciano il nuovo album, come se il tempo si fosse fermato

Non se lo aspettava nessuno. Se lo aspettavano tutti. L’annuncio dei Club Dogo è arrivato così, da un giorno all’altro: “A marzo 2023 Joe, Jake e Guè hanno deciso di rivedersi per tornare a fare musica insieme. Si sono ritrovati in gran segreto in alcuni appartamenti di Milano per ritrovare lo spirito degli inizi”. Il trio di rapper milanese che negli scorsi mesi ha annunciato la reunion con una data dietro l’altra al Forum di Assago a partire dal prossimo marzo, annuncia anche un nuovo disco che uscirà domani, 12 dicembre, alle 14.

“Il sogno di ogni zanza si è avverato”, scrivono alla fine del reel su Instagram usato come lancio, dallo stile amarcord. Le immagini dei tre vecchi amici di nuovo insieme intenti a registrare nuovi pezzi che, come affermano loro stessi, sono “perfettamente Club Dogo, come se il tempo si fosse fermato”. E, così, Joe, Jake e Gué, una manciata di anni dopo e stili musicali evoluti, ma sempre fedeli al passato, qualcuno con gli occhiali da vista perché il tempo passa, si sono immortalati in questo momento storico di ritorno sulle scene insieme.

“Sembriamo molto carichi, sono molto contento perché non era così scontata questa cosa. Stiamo tornando per spaccare forte” dice Don Joe in video e Jake aggiunge: “Il talento dei partecipanti è molto grande”. Sullo schermo, oltre ai momenti di oggi, anche quelli di ieri con i primi live nei piccoli locali meneghini. Poi il grande successo che non si è mai concluso, perché nonostante la divisione (pacifica) i tre non hanno mai smesso di fare musica.