Alcuni palazzi popolari di San Siro verranno tirati a nuovo

Saranno rimesse a nuovo (o quasi) le case popolari Aler di San Siro. Regione Lombardia ha assegnato 12 milioni i euro ad Aler per la riqualificazione di tre palazzi popolari di viale Mar Jonio 9, piazza Selinunte 6 e via Morgantini 5. Complessivamente sono coinvolti 195 alloggi e i lavori verranno portati a termine entro la fine del 2024.

Diversi i lavori che verranno svolti: bonifica amianto nei locali cantina e solai, risanamento delle copertura con posa di pannelli isolanti sull'ultima soletta, risanamento delle facciate mediante ripristino intonaci, balconi e logge. Non solo, è previsto il rifacimento di lattonerie e pluviali, la sostituzione dei serramenti degli alloggi e delle parti comuni, le sistemazioni esterne che comprendono il rifacimento dei cortili e sistemazione delle recinzioni, l'ammodernamento dell'impianto di riscaldamento e dell'impianto idrico (coibentazioni) delle parti comuni, oltre la messa a norma dell'impianto elettrico delle parti comuni.

"Siamo molto soddisfatti perché possiamo affermare con certezza che con questo provvedimento anticipiamo di qualche settimana il cronoprogramma già preventivato - ha precisato Rizzi -. In particolare, per l'intervento in via Morgantini prevediamo l'avvio della gara per fine ottobre e l'inizio dei lavori entro maggio 2023. Si tratta di interventi importanti".

Le tempistiche

Per i temi di attuazione degli interventi in Via Morgantini 5 l'affidamento esecutivo dei lavori sarà entro ottobre 2022, l'avvio entro maggio 2023 e l'ultimazione entro novembre 2024; per piazza Selinunte 6 l'affidamento esecutivo dei lavori sarà entro dicembre 2022, l'avvio entro luglio 2023 e l'ultimazione entro dicembre 2024; infine per viale Mar Jonio 9 l'affidamento esecutivo dei lavori sarà entro febbraio 2023, l'avvio entro settembre 2023 e l'ultimazione entro dicembre 2024.