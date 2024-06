È morta Alessandra Valeri Manera

Con i suoi programmi ha fatto sognare intere generazioni di bimbi. Le sue parole le ricordano ancora oggi tutti. È morta a 67 anni Alessandra Valeri Manera, per più di 20 anni responsabile della programmazione per ragazzi delle reti Mediaset e storica paroliera delle canzoni di Cristina D'Avena.

Nata a Milano nel novembre del '56, la Manera era entrata a Mediaset nel 1980 lasciando il "Biscione" soltanto nel 2001. Nella sua carriera è stata curatrice di alcuni dei programmi più noti, come "Bim Bum Bam" e Ciao ciao", oltre che produttrice dei telefilm con protagonista la D'Avena. Proprio dall'incontro tra le due sono nate decine di sigle ricordate ancora oggi, come "Occhi di gatto", "L'incantevole Creamy" e "Magica Doremì". “Credo di avere avuto la più grande fortuna che uno possa avere. Per magia mi sono trovata seduta a una scrivania come responsabile della fascia ragazzi di Mediaset", raccontava lei stessa parlando della sua esperienza lavorativa.

"L’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi, il presidente Fedele Confalonieri, i dirigenti e tutti i collaboratori di Mediaset partecipano al lutto della famiglia per la scomparsa di Alessandra Valeri Manera", il saluto di Mediaset.