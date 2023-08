Morto Alessandro Vento giornalista e imprenditore

Lutto nel mondo del giornalismo e dell'editoria: è morto a 45 anni Alessandro Vento. Trapanese trapiantato a Milano, era figlio di Pietro Vento senior, giornalista ed editore, tra gli altri, del giornale Trapani Sera.

A darne notizia è il segretario di Assostampa Trapani, Vito Orlando che ricorda: "Avevamo brevemente lavorato insieme alla fine degli anni Novanta al quotidiano palermitano Oggi Sicilia e, seppur giovanissimo, già emergevano le sue grandi qualità che, unite a un’intelligenza straordinaria, lo portarono subito verso più alti palcoscenici. Se ne è andato troppo presto".

Alessandro Vento aveva due figli Paolo e Anna, e aveva iniziato a lavorare per "Oggi Sicilia", quotidiano del gruppo Ciarrapico alla fine degli anni '90, diventando giornalista professionista nell'ottobre 2000. Era un grande esperto di sistemi editoriali, lavorando, dopo l'esperienza siciliana, con Il Tempo di Bonifazi e poi per diversi anni anche in "RCS Mediagroup".

Aveva fondato nel 2010, assieme a un gruppo di professionisti dell'industria del publishing, la società D-share, leader nel mercato delle tecnologie per i media come progetti digitali e soluzioni software per editori, broadcaster, radio, agenzie di stampa. Aveva realizzato soluzioni digitali per il francese le Figaro, lo spagnolo El Pais, l'argentino Clarin e aveva anche portato il suo know-how negli Stati Uniti, in particolare a Sacramento in California, e in Lituania.

Una crescita esponenziale con tappe importanti, come l'ingresso nella società del fondo Principia Sgr; nel 2015 la partecipazione del gruppo L'Espresso, con cui D-Share aveva sviluppato il sistema editoriale Kolumbus. Nella primavera 2019, aveva venduto la società all'Agi, agenzia di informazione del gruppo Eni, e il gruppo Gedi aveva acquisito la quota di controllo della società. La sua ultima iniziativa in Sicilia è stata "Sallo!", un'innovativa app di informazione, nata a Palermo lo scorso febbraio e di cui era editore.