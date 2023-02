Giovani e volontariato: due ragazzi milanesi nuovi Alfieri della Repubblica

Ci sono anche un 18enne di Milano e un 19enne di San Donato Milanese tra i nuovi Alfieri della Repubblica, nominati sabato 4 febbraio dal presidente Sergio Mattarella in una cerimonia al Quirinale. Il capo dello stato ha conferito 30 attestai d'onore ad altrettanti giovani. La selezione ha permesso di valorizzare "comportamenti e azioni solidali", si legge in una nota del palazzo, "ora nell'ambito di un’accoglienza a ragazzi ucraini in fuga dalla guerra, ora attraverso altri gesti di amicizia, cooperazione, inclusione affinché le diversità non diventino mai barriere".

Il ragazzo milanese si chiama Andrea Premoli. Compirà 19 anni ad agosto. È stato insignito "per il sostegno offerto nel percorso scolastico a un compagno con disabilità e per l’amicizia che con lui è riuscito a costruire, facilitandone l’integrazione nel gruppo dei coetanei", si legge nella motivazione.

Andrea, dall'inizio del liceo, "dedica grande attenzione - continua il Quirinale - a un suo compagno di classe con disabilità. Attenzione che vuol dire aiuto concreto, ma proprio nell’aiuto è nata soprattutto una bellissima amicizia. Andrea affianca l’amico quotidianamente nello studio e nei compiti, cercando di semplificare per lui i contenuti, in previsione di verifiche scritte e orali".

E non è tutto. L'amicizia tra i due compagni - si legge ancora - "non si ferma all’orario scolastico: Andrea cerca di coinvolgere l’amico invitandolo a feste, incontri o semplici passeggiate all’aperto, per facilitarne l’integrazione con gruppi di coetanei. I valori di solidarietà di Andrea si esprimono anche nel sostegno al progetto lavorativo 'PizzaAut', pizzeria gestita da soli ragazzi con problemi psicofisici. Un’opera di sensibilizzazione sui temi della disabilità che Andrea svolge anche attraverso i social".

Il 19enne di San Donato, che ne compirà 20 a dicembre, è Riccardo Maria Jules Van Lysebetten. È stato premiato per l'attività di volontariato e solidarietà che, nonostante una disabilità, lo ha reso "un esempio per molti", si legge nella nota quirinalizia. Riccardo è un volontario della Croce Rossa e, durante la pandemia covid, ha prestato servizio in modo costante nella sala radio, rispondendo alle chiamate di aiuto.

"Nonostante le difficoltà relazionali dovute alla sindrome di Asperger, non si è mai tirato indietro e ha trovato nella Croce Rossa la possibilità di esprimere le proprie capacità dedicandosi, con grande generosità, ai bisogni di persone in difficoltà. Per l’impegno e la solidarietà dimostrata Riccardo Maria Jules è diventato un esempio per i suoi coetanei e per altri ragazzi in difficoltà", dice la motivazione del Quirinale. "Siamo fortunati e onorati di avere un grande esempio nel nostro comitato e sul nostro territorio", scrive il comitato della Croce Rossa di San Donato su Facebook.