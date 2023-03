"Alfredo Cospito stava morendo, ha avuto una crisi cardiaca"

"Cospito stava morendo, ha avuto una crisi cardiaca". A rivelarlo è il legale dell'anarchico, l'avvocato Flavio Rossi Albertini. L'anarchico da mesi ha iniziato una battaglia contro il regime carcerario del 41bis a cui è costretto. Il detenuto si sarebbe ripreso grazie alla somministrazione del potassio.

"Poco prima del mio arrivo Alfredo ha avvertito dolore al petto e tremore a una mano. Ha allertato la guardia e dopo dieci minuti è arrivato il medico urlando dicendo che stava morendo. Dal monitoraggio del cuore hanno visto che c'era un problema. Gli hanno immediatamente somministrato del potassio in vena. Ha avuto una crisi cardiaca. Lui ha visto tracciato del cuore con un grosso sbalzo, poi la situazione si è stabilizzata". Queste sono le parole riportate dal legale di Cospito.

Sempre secondo quanto riferito, Cospito sarebbe stato sottoposto ad alcuni accertamenti strumentali dai quali sarebbe emerso che "rischia paralisi per tutta la vita" e che "danni neurologici irreversibili potrebbero essere già intervenuti". Inoltre, sempre a quanto riferito dalla difesa, negli ultimi giorno Cospito fatica a camminare a causa di un problema al piede dovuto alla carenza di vitamine.

Chi è Alfredo Cospito e perché è in carcere

Nato a Pescara nel 1967, Alfredo Cospito è ritenuto uno degli elementi di spicco del mondo anarchico torinese. Viene ritenuto uno dei leader della Fai, la Federazione anarchica informale, movimento composto da vari gruppi dediti all’intimidazione armata rivoluzionaria e ritenuto dagli inquirenti un'associazione per delinquere con finalità di terrorismo.

Il 55enne è in carcere già da 10 anni per la gambizzazione, nel 2012, dell’amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi. Un attentato rivendicato dal Nucleo Olga della Fai con una lettera inviata al Corsera. Cospito venne arrestato quasi subito con il suo complice e amico, Nicola Gai, che è tornato libero nel 2020 dopo uno sconto della pena in appello.

Mentre era in carcere, Cospito è stato accusato anche dell’attentato del 2006 contro la Scuola carabinieri di Fossano, in provincia di Cuneo, la cui esplosione non ha causato vittime. Nonostante questo, la Cassazione ha riformulato l'accusa ai danni del detenuto in strage contro la sicurezza dello Stato, un reato che prevede anche l'ergastolo ostativo. Dopo sei anni passati regime in Alta Sicurezza, c'è stato il passaggio al regime del 41 bis. Decisione presa anche per i suoi scambi epistolari avvenuti negli ultimi 10 anni con anarchici e riviste del settore. Cospito è stato il primo anarchico a finire al 41 bis.