Alitalia, addio a Malpensa: da ottobre zero voli. E l'assessore rinfaccia gli "aiuti di Stato"

Niente più livrea tricolore a Malpensa. Alitalia, la compagnia di bandiera nazionale, ha deciso - almeno ufficiosamente e almeno per il momento - di dire addio allo scalo aeroportuale varesotto, già inevitabilmente svuotato dai lunghi mesi di lockdoown a causa dell'emergenza coronavirus.

Alitalia da Malpensa copriva tre rotte: i suoi aerei decollavano in direzione Tokyo - per ora sospeso a tempo indeterminato -, verso New York - stessa sorte - e verso Roma, in una sorta di navetta volante tra la capitale e la più importante città del nord.

Dal 1 ottobre cadrà quindi anche l'unica tratta ancora attiva da Malpensa, che durante i lavori a Linate era diventato l'aeroporto di riferimento per Alitalia. Per accorgersene basta guardare il sito ufficiale della compagnia, che fino al 30 settembre ha voli selezionabili, ma non oltre. Dal 1 ottobre, quindi, non ci sarà neanche più un volo "griffato" Alitalia da Malpensa.

La novità ha creato non poca delusione al Pirellone, da dove arrivano parole per nulla accomodanti. "Accolgo con rammarico la notizia che da ottobre Alitalia cancellerà i voli tra Malpensa e Roma Fiumicino. La cosiddetta compagnia di bandiera sceglie dunque di annullare i collegamenti tra la capitale e il principale aeroporto della Lombardia e del Nord Italia. Una scelta pessima che mal si concilia con gli ingenti aiuti di Stato, pagati anche dalle tasse dei lombardi, incassati negli anni dalla compagnia", le dure parole che Claudia Maria Terzi, assessore alle infrastrutture e ai trasporti ha affidato a una nota. "Auspico un ripensamento: questo disimpegno è emblematico e inaccettabile", ha concluso.