Allagamento in Galleria a Milano: 'piove' sulle macchine di Leonardo

Vigili del fuoco in azione anche per prevenire danni alle ricostruzioni delle macchine di Leonardo da Vinci. Allagamento nel palazzo sede di 'Leonardo3 Museum - Il mondo di Leonardo', in Galleria Vittorio Emanuele, nella mattinata di giovedì 14 ottobre, quando sul posto è intervenuto un mezzo dei vigili del fuoco.

In base a quanto ricostruito, la perdita di acqua, calda, sarebbe iniziata ai piani alti, all'interno di una suite dell'hotel Vik; al momento sono in corso indagini per chiarire se l'impianto sia quello dell'albergo oppure quello del Comune. Ad accorrere sono stati anche i tecnici di Palazzo Marino.

Il personale della sede espositiva si è accorto della perdita durante la preparazione dei locali prima dell'orario di apertura, prevista alle 10. Ad essere danneggiati per via dell'allagamento all'interno del museo sono stati il soffitto, da cui si è staccato una parte di intonaco, la pavimentazione in legno e tre 'copie' delle invenzioni leonardesche: 'il grande nibbio', 'l'aquila meccanica' e 'ca176' (battezzata con il nome di un manoscritto del genio rinascimentale).

Alle 13 'Leonardo3 Museum - Il mondo di Leonardo' ha potuto riaprire transennando l'area danneggiata. Da venerdì 15 ottobre sarà di nuovo interamente visitabile.