Corsia preferenziale allagata dalla pioggia: deviati tram e filobus

Un tratto della corsia preferenziale di viale Lancetti è stata chiusa al traffico perché allagata dall’acqua piovana. Per questo motivo Atm ha cambiato il percorso del tram delle linea 2 e dei filobus delle linee 90,91 e 92.

Il tram, più nel dettaglio, non fa servizio tra via Farini/Ferrari e Bausan. I filobus, invece, viaggiano nei controviali tra le vie Farini-Viale Stelvio e viale Lancetti-Resegone.

Dalla polizia locale di Milano fanno presente che per il momento non si registrano particolari criticità per le strade della città. Seveso e Lambro continuano a essere monitorati a vista, ma per il momento non destano grande preoccupazione.