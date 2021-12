Confcommercio preoccupata: "Allarme turismo a Milano"

Operatori del turismo di Milano in allarme e attaccati al telefono per avere chiarimenti. Questo il quadro delineato dalla Confcommercio dopo l'introduzione di nuove norme sui viaggi da e per il nostro Paese.

"Da questa mattina continuo a ricevere telefonate preoccupatissime degli operatori turistici milanesi sugli effetti della nuova ordinanza del ministro Speranza che pone, in contrasto con l'Europa, nuove restrizioni ai viaggi da e per l'Italia - afferma il segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, Marco Barbieri -. Questa ordinanza di fatto chiude corridoi turistici, come la Giordania".

L'allarme è scattato dopo l'ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza che impone la quarantena per i non vaccinati all'arrivo in Italia. "Inoltre l'obbligo di tampone anche ai viaggiatori vaccinati crea un forte disincentivo al movimento turistico - continua Barbieri -. Le conseguenze per i tour operator sono allarmanti. Parliamo di cancellazioni di gruppo e rimborsi da effettuare ai clienti. Questi problemi vanno ad aggiungersi alle gravissime perdite registrate in due anni di pandemia".

"In Lombardia ci sono 2000 agenzie di viaggio e i principali tour operator italiani. Imprese a forte rischio di chiusura" prosegue l'associazione di categoria dicendosi in apprensione anche per gli albergatori "a causa delle ripercussioni sul nostro territorio dove il livello di occupazione delle camere per i prossimi 30 giorni è già ai minimi. Siamo al 20% contro il 36% del 2019". Di qui l'appello di Barbieri, che chiede, con urgenza, da una parte di riallinearsi alle regole europee rivedendo queste restrizioni aggiuntive, alla luce dell'introduzione del super green pass, e dall'altra di prevedere sostegni al settore turistico che rappresenta più del 13% del pil Italiano.