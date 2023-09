Alluvione in Libia, inviati anche i pompieri di Milano

Anche quattro vigili del fuoco di Milano faranno parte del team italiano della protezione civile che partirà alla volta della Libia, alle prese con una terribile alluvione.

Si tratta di tre esperti del nucleo Tast (technical assistance and support team) e di un esperto del nucleo Nbcr (nucleare, biologico, chimico, radiologico). Mezzi e uomini sono partiti ieri dal centro di via Corelli di Milano, sede di smistamento per le missioni internazionali del dipartimento dei vigili del fuoco.

In Libia la situazione è tragica. È salito ad almeno 5.200 morti e 8.226 dispersi il bilancio delle vittime delle terribili alluvioni che hanno colpito la Libia orientale, e in particolare la città di Derna, dopo l'arrivo dell'uragano Daniel, secondo il portavoce del ministero degli Interni del governo della Libia orientale, Tariq Al-Kharraz, citato dai media locali. Ma il ministero della Sanità avverte che il bilancio potrebbe aggravarsi fino ad arrivare a 10mila morti.