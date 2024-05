Alluvione di maggio, la Lombardia chiederà lo stato di calamità. Danni per 28 milioni

È pronta la richiesta dello stato di calamità al governo per il nubifragio con esondazioni che ha messo in ginocchio quartieri e città in Lombardia, nella giornata del 15 maggio. La Regione, in particolare, depositerà la richiesta. Secondo i calcoli, i danni sono di 28 milioni di euro, di cui 4 per strade e altre aree pubbliche. La gran parte, quindi, per le automobili sommerse dall'acqua, nonché cantine e negozi allagati.

Nella città di Milano, a parte l'allagamento del quartiere Ponte Lambro, i problemi sono stati piuttosto contenuti, grazie anche all'azione della vasca di laminazione del Seveso a Bresso, che ha evitato per molte ore l'esondazione del Seveso. I danni maggiori si sono verificati, invece, in alcuni Comuni a est del capoluogo: soprattutto Bellinzago Lombardo e Gessate, ma anche Liscate, Masate, Cambiago e altri ancora. In quella zona sono esondati alcuni torrenti, tra cui il Molgora, e in un punto anche il Naviglio Martesana. Risultato: quartieri e zone industriali allagate.

A Milano non ha mai piovuto così tanto

"Si tratta di un evento eccezionale in quanto di notevole portata per la Lombardia, con accumuli pluviometrici fino a 120-130 mm non localizzati, ma su un'area molto vasta che si estende dal Lodigiano a Milanese, Brianza, Comasco e Varesotto", aveva dichiarato Edoardo Ferrara, meteorologo di 3Bmeteo interpellato da MilanoToday: "Per inquadrare l'evento basti pensare che dal 1850 al 1997 il record di piovosità giornaliera di maggio della stazione di Milano Brera è stata di 98mm nel 1990 - ha puntualizzato l'esperto -. Si tratta dunque certamente di una delle giornate di maggio più piovose mai registrate negli ultimi 170 anni".