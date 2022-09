"La lotta ai cambiamenti climatici non è più rinviabile"

"La Lombardia è disponibile a fornire supporto di ogni tipo in queste ore drammatiche" alle Marche devastate dal maltempo: il presidente della Regione Attilio Fontana lo ha assicurato al suo collega Francesco Acquaroli in una telefonata in cui gli ha anche espresso la sua "vicinanza, quella della Giunta regionale e di tutti i lombardi".

"Sono profondamente addolorato per le vittime - ha proseguito Fontana - e ho ribadito che la Lombardia è disponibile a fornire supporto di ogni tipo in queste ore drammatiche. Si tratta di tragici eventi che evidenziano, ancora una volta, come la lotta ai cambiamenti climatici non sia più rinviabile".

Da Milano, intanto, già nella serata di giovedì sono partiti 9 vigiili del fuoco per dare una mano d'aiuto ai loro colleghi impegnati in queste ore.