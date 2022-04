Alveari sopra gli universitari: faranno 20 chili di miele al giorno

Una nuova residenza universitaria da 600 studenti, aperta a gennaio del 2022, avrà un tetto dedicato alle api, per produrre un miele particolarmente vario per titpo di fiori, tanto da essere stato soprannominato 'diecimilafiori'. La residenza, Milano Giovenale, si trova in zona San Gottardo, vicino alla Bocconi, ed è gestita dall'operatore Aparto, controllato da Hines e specializzato proprio nello 'student housing'.

Attraverso una partnership con ApicolturaUrbana, sono stati installati due alveari sul tetto della residenza universitaria: diventeranno la casa di 120mila api italiane, in grado di impollinare 60 milioni di fiori e produrre 20 chili di miele al giorno. E, poiché Milano può vantare una grande biodiversità dal punto di vista fioristico, il futuro miele è già stato soprannominato 'diecimila-fiori'.

"Le api - commenta Marc Sampietro, manager di Hines - sono essenziali per il pianeta, piccole comunità capaci di generare un enorme impatto sull’ambiente circostante. Esattamente ciò che vorremmo essere noi di Aparto: vediamo le nostre residenze universitarie come semi del cambiamento". E per Giuseppe Manno, fondatore di ApicolturaUrbana, "il nostro servizio sarà implementato in una parte viva e vibrante della città, un luogo dove i giovani studenti spendono anni importanti della loro vita, e la nostra ambizione è giocare un ruolo chiave in questo senso, introducendoli al mondo dell’apicoltura nella città e aiutandoli a sviluppare una sensibilità per la protezione della biodiversità".

La cera d'api per produrre packaging

Ma non è tutto. Aparto ha stretto una partnership anche con Apepak, questa volta per produrre packaging per alimenti con un materiale innovativo, fatto di cotone e cera d'api, riutilizzabile. E che può sostituire la pellicola, la plastica, i contenitori di alluminio e il polistirene.