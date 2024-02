Bloccata la presentazione del libro di Giuliano Amato a San Vittore

È stata fermata dal dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) la presentazione del libro di Giuliano Amato all’interno del carcere di San Vittore. L’appuntamento era in programma per martedì 6 febbraio quando l’ex presidente del consiglio avrete dovuto presentare il suo ultimo volume sulla costituzione “Storie di diritti e di democrazia. La corte costituzionale nella società” scritto a quattro mani con la giornalista Donatella Stasio. Per il momento non sono rese note el motivazioni ufficiali.

La replica del garante dei Detenuti

"Stamattina alle 11.30 abbiamo appreso con meraviglia e imbarazzo che il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria non ha autorizzato la presentazione del libro organizzata dal Garante dei diritti delle persone private della libertà del Comune di Milano e dalla direzione dell'istituto. – si legge in un comunicato del Garante dei diritti dei detenuti Francesco Maisto – Non conosciamo le motivazioni ufficiali di questa inopinata decisione giunta a 24 ore dall’evento, né possiamo ritenere - in mancanza di chiarimenti pur richiesti ripetutamente - che dipenda da fattori organizzativi (come i tempi della richiesta di autorizzazione o la natura del libro visto che parla di Costituzione), tanto più che il libro rappresenta la continuazione ideale del "Viaggio della Corte nelle carceri" a seguito del quale è nato a San Vittore il progetto formativo per i detenuti denominato "Costituzione Viva", con il quale gli autori del libro hanno mantenuto un legame e con il quale avrebbero dialogato anche in questa occasione".

"Restiamo sconcertati per il rifiuto del Dap di revocare il diniego – si legge ancora nel comunicato – anche per rispetto del Presidente emerito della Corte costituzionale, dei capi degli uffici giudiziari milanesi, delle autorità, dei cittadini, dei media, in procinto di partecipare e, soprattutto, dei detenuti e degli autori del libro che hanno lavorato alla preparazione dell’incontro e che anche logisticamente si erano organizzati. Ci scusiamo con il pubblico e continueremo a chiedere conto al Dap di questa improvvida decisione".