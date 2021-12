Amazon ha regalato un kindle a tutte le detenute di San Vittore

Amazon ha regalato un ebook reader Kindle a tutte le detenute del carcere di San Vittore. Il colosso dell'e-commerce ha donato i suoi dispositivi nel pomeriggio di giovedì 9 dicembre durante un evento organizzato proprio all'interno della casa circondariale di Milano.

L'iniziativa, come reso noto dalla società di Bezos attraverso una nota, è nata grazie a una consegna rifiutata proprio dalle guardie penitenziarie. Nelle scorse settimane un corriere impiegato presso un'azienda fornisce servizi di consegna per Amazon, Costantino Giaquinta, aveva nel suo programma proprio una consegna in Piazza Gaetano Filangeri; una volta arrivato davanti all'istituto di pena il servizio di sicurezza ha respinto il collo che conteneva diverse copie del libro "Il mondo nuovo" donate e spedite alle detenute dall'autrice, la giornalista Mariangela Pira. Costantino dopo aver telefonato alla mittente e scoperto quale fosse contenuto del pacco ha deciso di riprovare e così, dopo qualche passaggio burocratico, è nata l'iniziativa di giovedì a cui ha preso parte anche la giornalista economica di Sky.

"Da sempre l'azienda è impegnata in prima linea per diffondere una cultura di inclusione, diversità e uguaglianza sociale. E lo facciamo attraverso iniziative che possano dare un supporto concreto alle realta dei territori in cui operiamo - commenta Marco Ferrara, Director, Delivery Service Provider di Amazon Italia Logistics. Un grazie particolare poi a Mariangela Pira che ha subito accettato con entusiasmo questa nostra idea, al Direttore Giacinto Siciliano che ci ha ospitato e ovviamente a Costantino, la cui attenzione e senso di responsabilità ha reso tutto questo possibile".