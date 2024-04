Rivoluzione Amazon a Milano: consegna della spesa in giornata (per tutti)

Da oggi Amazon consegna la spesa a casa in giornata ai milanesi anche senza l'abbonamento a Prime. L'azienda ha implementato il servizio di consegna rapida a prescindere che si paghi l'abbonamento a Prime a Milano, Roma, Torino e Bologna. I consumatori possono, quindi, fare compere su Amazon Fresh o Pam Panorama ricevendola nella finestra di due ore selezionata.

Il servizio è attivo in alcune aree coperte. I residenti di Milano possono acquistare frutta, verdura, carne, latticini, cura della casa e della persona comodamente da casa e riceverla nel giro di poco tempo. Per chi non ha mai fatto la spesa su Amazon Fresh è prevista una promozione iniziale con 30 euro di sconto sui primi tre ordini, 10 euro per ognuno, a fronte di una spesa minima di 50 euro.

Restano privilegiati i clienti Prime, ai quali sono dedicati prezzi vantaggiosi, offrte e sconti sui costi di spedizione. Inoltre, solo i consumatori con abbonamento potranno ricevere la spesa in una finestra temporale di solo un'ora.