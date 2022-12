Chi ha ricevuto l'Ambrogino d'oro quest'anno

Il meglio di Milano. Cerimonia degli Ambrogini al Teatro Dal Verme. Come da tradizione, nel giorno di Sant'Ambrogio, il sindaco, Giuseppe Sala, e la presidente del Consiglio comunale, Elena Buscemi, hanno consegnato le civiche benemerenze assegnate dalla commissione di Palazzo Marino ai cittadini milanesi che si sono distinti e che hanno dato lustro al capoluogo con il loro impegno civico.

In sala ad assistere alla cerimonia presenti tra gli altri anche gli assessori regionali Stefano Bolognini e Alan Rizzi e il candidato alla presidenza della regione per il centrosinistra, Pierfrancesco Majorino.

Questi tutti i premiati:

Medaglie d'oro alla memoria

Armellini Manlio

Cadeo Cesare

De Chiara Valentino

De Min Carmen

Medaglie d'oro

Abatantuono Diego

Ambrosetti Alfredo

Berlenghi Bonaiti Alessandra

Cantarelli Marisa

Cappato Marco

Ferrari Antonella

Jannuzzelli Alberto Luigi Michele

Lizzi Enzo

Midali Martino

Pagani Mauro

Parvizyar Francesca

Proietti Michela

Sirtori Cesare

Tronca Francesco Paolo

Zuccotti Gianvincenzo

Attestati di civica benemerenza

Accademia Scherma Milano SSD

Anderloni Silvio

Associazione Circolo Meazza

Associazione Confesercenti Milano

Associazione Corpo Musicale di Crescenzago

Associazione Donna e Madre onlus

Associazione La Vitalba

Associazione L'Ortica

Associazione sportiva dilettantistica Tennis Club Ippolito Nievo

Bianchi Massimiliano

Consulenti del Lavoro di Milano - Ordine Provinciale

Consulta Periferie Milano

Fondazione Cariplo

Memorial Italia

Off Campus Polimi

Portinaro Nicola

Progetto Metamorfosi

Ratti Pierluisa

Tarticchio Piero

Università Card. G. Colombo per studenti della terza età

"Care e cari milanesi, oggi è il giorno di Milano, la nostra città, che ci regala gioie, soddisfazioni, preoccupazioni, una città che alla fine chiede di essere vissuta con intensità dai suoi cittadini. La Milano che fa sempre un passo in avanti e risponde immediatamente a ogni nuova sfida del presente, perché l’attenzione per il futuro è una fonte d’energia inesauribile di questa città", ha detto il sindaco in un discorso molto sentito.

"Di questa Milano, la nostra Milano, possiamo e dobbiamo essere fieri. La tenacia, la generosità e la spinta al cambiamento di questa città sono motivo di orgoglio per tutte e tutti i milanesi, oltre le proprie affiliazioni politiche, culturali, sociali, etniche e religiose. La nostra pluralità rinsalda i legami della comunità, perché il senso di appartenenza alla nostra città anima il nostro impegno quotidiano e ci permette di reggere all’arrivo delle emergenze, sempre più frequenti negli ultimi tempi. Non c’è urgenza che non venga gestita a Milano senza la capacità tutta ambrosiana di vivere le asperità e gli imprevisti come occasioni di cambiamento e progettazione di un miglioramento", ha continuato.

"Lo spirito ambrosiano moltiplica la creatività, l’innovazione e la capacità di fare impresa, volontariato, ricerca, cultura. Se Milano è un punto di riferimento nazionale e internazionale in queste dimensioni, come ci rammenta la presenza oggi in città del Presidente Mattarella, della Presidente della Commissione europea Von der Leyen e della Premier Meloni, lo dobbiamo in primo luogo alle persone che danno energia e vitalità alla città, ai milanesi, agli italiani, ai cittadini europei e di ogni continente che scelgono di crescere in questa comunità. Oggi , la giornata degli Ambrogini, è la loro, nostra giornata. Le benemerenze civiche di oggi racchiudono un pezzo di storia e di attualità milanese, mettendo in evidenza le azioni, i gesti e le idee che fanno progredire la nostra città. Ciascuna benemerenza descrive ciò che siamo, ciò che sappiamo fare e quello che vogliamo realizzare per migliorare la nostra vita in comune", ha sottolineato il primo cittadino.

E ancora: "Obiettivi di riferimento per le persone alle quali assegniamo la Medaglia d’oro alla Memoria, a partire da quella Grande assegnata a don Luigi Giussani. Una personalità rivoluzionaria, che onoriamo nel centesimo anniversario della sua nascita. La sua lezione ha ispirato decine di migliaia di nostri concittadini nello spendersi per l’altro in modo altruistico e generoso, attraverso le loro opere quotidiane, nel lavoro come nel volontariato. La stessa dedizione verso la nostra comunità ha guidato le donne e gli uomini ai quali riconosciamo la Medaglia d’oro alla memoria, Carmen De Min, punto di riferimento delle mamme del Leoncavallo, Manlio Armellini, lo storico manager che ha accompagnato l’affermazione del Salone del Mobile, Cesare Cadeo, indimenticato conduttore TV e amministratore locale, Valentino De Chiara, che ha introdotto la passione per il frisbee. A Milano le idee, i progetti le azioni rinsaldano il senso di appartenenza alla nostra comunità. Un sentire comune ambrosiano che unisce uomini delle istituzioni come il prefetto Francesco Paolo Tronca, innovatori, dalla consulenza imprenditoriale di Alfredo Ambrosetti alla moda di Martino Midali all’ospitalità di Enrico Lizzi, uomini e donne di scienza e di cura dell’altro, Gianvincenzo Zuccotti, Marisa Cantarelli e Cesare Sirtori, punti di riferimento nel Volontariato come Alessandra Berlenghi, artisti che hanno acceso il cuore di tutti noi, Diego Abatantuono e Mauro Pagani, l’impegno civile di Alberto Jannuzzelli, Marco Cappato e Antonella Ferrari, la vivacità culturale regalataci da Francesca Parvizyar e Michela Proietti", ha rimarcato Sala.

"Con le Medaglie d’oro consegnate oggi rendiamo merito alla capacità, dei singoli milanesi e dell’intera città, di convergere su obiettivi comuni, che fanno crescere tutti e ciascuno. Questo è il senso e il valore che Milano affida alle Benemerenze Civiche. Donne, uomini, associazioni che hanno fatto del loro meglio per realizzare la loro vocazione, il loro sogno, il loro generoso desiderio di essere utili agli altri, come le associazioni, i progetti, le fondazioni, le attività economiche, culturali e accademiche che ricevono i 20 Attestati del 2022. Milano oggi, insieme a chi oggi riceve l’Ambrogino, riafferma la sua dedizione per il bene comune, il suo vincolo a un’azione innervata da libertà, democrazia, giustizia, generosità, solidarietà ed equità", ha ribadito il sindaco.

"Nonostante le emergenze, le crisi e le curvature che si profilano all’orizzonte, Milano continua a produrre speranza perché i nostri valori fondamentali plasmano il cambiamento verso un futuro di maggiori opportunità per tutti. Milano continua a coinvolgere, a spingere in avanti la storia del Paese, mantenendo ferma la sua promessa di fiducia nel domani. Milano continua ad aprirsi al mondo, a cercare soluzioni nuove, a mettere in rete le sue migliori realtà per generare sviluppo il più possibile sostenibile e inclusivo. Per tutto questo, Milano dice grazie a chi come voi oggi viene premiato con l’Ambrogino. E rinnova insieme a voi e a tutte e tutti i milanesi il patto per progresso e innovazione in ogni ambito delle nostre vite. Un impegno rivolto a noi se stessi, e ai tanti che in Europa e nel mondo - ha concluso - guardano alla città di Ambrogio con speranza e fiducia".