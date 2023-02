Ambrogini d'oro per il lavoro: chi è stato premiato

Il comune di Milano ha consegnato l'Ambrogino d'oro a 11 milanesi che hanno ricevuto, nel 2022, l'onorificenza della Stella al merito del lavoro con decreto del Presidente della Repubblica. Le onorificenze sono state consegnate nel pomeriggio di lunedì 20 febbraio

"Sono orgogliosa che il Comune di Milano riservi ogni anno questa attenzione particolare con il riconoscimento dell’Ambrogino d’oro a chi si è distinto nel mondo del lavoro per così tanti anni – ha spiegato l’assessora Cappello –. In un momento come questo, in cui spesso si registrano sentimenti di sfiducia verso il mondo del lavoro, questo riconoscimento aiuta a riscoprire e valorizzare la passione per un mestiere, le capacità e l’impegno. Per chi si occupa di politiche del lavoro, come me, quella di oggi è anche un’occasione in più per mettere sempre più a fuoco i tanti obiettivi che ci siamo dati con il ‘Patto per il Lavoro di Milano’. Su undici premiati oggi, inoltre, quattro sono donne: un numero che ci dice di continuare a lavorare su progetti come il Mentorship Milano, un’iniziativa di empowerment femminile che mira a ridurre il gender gap".

Alla cerimonia, in Sala Alessi a Palazzo Marino, hanno partecipato l’assessora al Lavoro e Sviluppo Economico Alessia Cappello, il Console Provinciale di Milano della Federazione Maestri del Lavoro Mario Giambone e il console regionale della Lombardia della Federazione maestri del lavoro Maurizio Marcovati.

Chi ha ricevuto il riconoscimento

I maestri e le maestre del Lavoro che hanno ricevuto l’Ambrogino d’Oro sono: