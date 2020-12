Consegnati gli Ambrogini 2020, premiati i Ferragnez, medici e infermieri: ecco tutti i vincitori

Milano ha premiato i suoi cittadini migliori. Sono stati consegnati nella mattinata di lunedì 7 dicembre gli Ambrogini d'oro. I riconoscimenti consegnati sono stati 29: quattro medaglie d'oro alla memoria, 15 medaglie d'oro e 10 attestati.

"Un pensiero a chi non c’è più. È stato un anno difficile. Ci saranno medaglie alla memoria dedicate a chi ha lottato, ma dobbiamo, anche per rispetto a chi non c’è più, pensare alla Milano che troveremo e troverà chi ci seguirà, alla Milano che lasceremo ai nostri figli, alla nostra capacità di trasformarci", ha detto il sindaco di Milano durante la cerimonia trasmessa in streaming. "A volte ci dimentichiamo che questa è una città con 26 secoli di storia e tutte le volte che è stata chiamata al cambiamento ha dato il meglio di sé: a volte il cambiamento è stata una scelta, a volte un obbligo, ora è insieme una scelta e un obbligo — ha chiosato il sindaco —. Il cambiamento lo fanno le comunità: non può farlo la politica in sé, la politica deve prendersi sulle spalle l'onere di guidare i percorsi che i cittadini, la cittadinanza dettano. Questo è quello che io credo si debba fare in questo momento nella nostra città. Vogliamo tornare a essere esempio e fonte di ispirazione per il nostro Paese, per l'Europa e per il mondo".

Fedez e Chiara Ferragni: "Onorati, speriamo di fare sempre di più per Milano"

Tra i premiati ci sono anche Chiara Ferragni e il marito Fedez, i "Ferragnez" hanno ricevuto una civica benemerenza per l'impegno nell'emergenza covid. Un bella celebrazione di tanti personaggi che hanno dimostrato senso civico in questo momento", ha commentato il rapper milanese. "Siamo molto onorati e speriamo di fare sempre di più per la città di Milano e per l’Italia in generale", ha aggiunto Chiara Ferragni.

Chi è stato premiato con l'Ambrogio d'oro: l'elenco completo

Medaglia d'oro alla memoria

Operatori sanitari caduti sul lavoro per Covid (Grande Medaglia d'Oro)

Allegri Beppe e Resmini Mauro

Cattafesta Cristina

Masto Raffaele

Medaglia d'oro

Alfieri suor Anna Monia

Beccaria Ambrogio

Buccoliero Cosima

Bulgarelli Loredana

Concato Fabio (Fabio Piccaluga)

Dejana Elisabetta

Emanuele Ernesto

Escobar Sergio

Ferragni Chiara e Lucia Federico Leonardo (Fedez)

Mantovani Susanna

Mazzaferro Vincenzo Maria

Pedroli Gigi e Gabriella

Romano Bramo Antonietta

Trotta Claudio

Vittadini Giorgio

Attestati