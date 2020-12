Associazione Realmonte Onlus riceve l'Attestato di Benemerenza Civica dell’Ambrogino d’oro 2020

L’Associazione Francesco Realmonte Onlus è impegnata nella promozione dei diritti umani con particolare riguardo al diritto all’educazione, all’istruzione e alla formazione quale strumento di integrazione sociale, e si rivolge in prevalenza a giovani rifugiati e richiedenti asilo politico presenti sul territorio milanese. Nata a Milano nel 2009, in ricordo del Prof. Francesco Realmonte, docente di Diritto Civile presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, l’Associazione è sorta per volontà di alcuni amici e colleghi. Da oltre dieci anni lavora al fianco delle nuove generazioni, perché possano costruire un mondo di solidarietà e pace e cerca di dare aiuto agli uomini e alle donne rifiutati dalla propria terra, perché possano superare il dolore della perdita e ritrovare fiducia in sé stessi.

Grazie allo sforzo di numerosi volontari e alla stretta collaborazione di molti docenti, studenti e del personale tecnico amministrativo dell’Università Cattolica, sono tanti i traguardi che questa realtà ha raggiunto. Quotidianamente l’Associazione ha seguito i percorsi di orientamento e integrazione sociale e lavorativa di più di 400 giovani rifugiati attivando corsi di sostegno all’apprendimento della lingua italiana e per il conseguimento dei diplomi di licenza media. Inoltre, mediante lo strumento dei bilanci di competenze, i ragazzi vengono sempre indirizzati verso i corsi professionalizzanti più idonei. Fino a oggi è sempre stata coinvolta anche la comunità milanese con l'organizzazione di numerosi eventi e manifestazioni di sensibilizzazione circa il diritto alla formazione. Da alcuni anni è attiva la sartoria Linea Adele, un laboratorio solidale che ogni anno forma circa 30 giovani rifugiati politici e che sostiene le attività dedicate alla loro integrazione.

Durante il lockdown del mese di marzo, in particolare, la sartoria ha realizzato mascherine comunitarie. I sarti rifugiati politici di fronte a questa emergenza hanno saputo accettare le difficoltà a testa alta, decidendo di offrire le loro mani e la loro competenza alla società che li ha difesi e accolti e che oggi, a sua volta, ha bisogno di cura e protezione. Un esempio di come la solidarietà generi solidarietà. Gli enti che grazie alla collaborazione di Rotary Milano Nord hanno ricevuto le mascherine confezionate sono: Croce Rossa Italiana, Polizia locale Castano Primo, Cuore Fratello Onlus, Coop Intrecci. La Professoressa Cristina Castelli, in qualità di cofondatrice e vice presidente dell’associazione, ha dichiarato: «Sono onorata di ricevere questo premio che condivido con tutti quanti hanno collaborato a dar vita a questa realtà ricca di umanità dedicando tempo e competenze a sostegno delle fasce più deboli della popolazione. Li ringrazio perché hanno dimostrando ancora una volta quanto Milano sia capace di attenzione verso il prossimo».