Ancora distrutte le ambulanze della Croce Verde di Baggio

"Siamo stanchi e queste cose ci mettono in forte difficoltà, ci obbligano a fermare un mezzo di soccorso indispensabile. Questo ci ferisce più di tutto". Così Croce Verde Baggio commenta l'ennesimo vandalismo subito dai suoi mezzi, che erano stati già colpiti più e più volte in passato.

Cattiva notizia numero cinque, esordisce l'associazione in un post su Facebook, sottolineando che chi colpisce Croce Verde "colpisce l' intera cittadinanza" e, in definitiva, "ognuno di noi senza distinzione". "Chiunque sia stato - continua il messaggio social - sappia che la Croce Verde Baggio, pur esausta di questi atti vandalici, stringerà i denti e farà il possibile per garantire sempre il suo servizio alla città. Siamo più forti e non siamo soli".

I precedenti

A dicembre 2020 i carabinieri avevano trovato e denunciato il vandalo che precedentemente aveva sfondato il parabrezza di un'auto di soccorso della storica onlus meneghina Croce. All'epoca, il vetro di un mezzo dell'associazione era stato distrutto - probabilmente a pietrate - in piazza Stovani, a due passi dalla sede della Croce Verde.

Nei guai, indagato per danneggiamento, era finito un 21enne italiano con precedenti, residente in zona. Si trattava dello stesso ragazzo che già nel 2019 era stato denunciato dai militari dopo una serie di blitz praticamente identici sempre messi a segno contro ambulanze e veicoli della Croce Verde. In un'occasione, dopo essere stato scoperto, il giovane aveva anche minacciato un medico con un coltello a serramanico.