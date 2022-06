Ambulatori con infermiere nei quartieri Aler. Ma è polemica

Visita all'ambulatorio del centro Aler per i servizi abitativi aperto nel quartiere Gratosoglio a Milano, in via Saponaro, da parte dei tre assessori regionali Letizia Moratti (welfare), Riccardo De Corato (sicurezza) e Alessandro Mattinzoli (casa). I centri per i servizi abitativi, previsti dalla legge di riforma della sanità lombarda nei quartieri Aler, sono cinque in tutto, di cui quattro attualmente operativi. Sono stati ideati per attivare servizi sanitari e sociosanitari 'di prossimità'. Gli altri sono situati in via Calvairate 1, in via Polesine 6 e in viale Mar Jonio 2, rispettivamente nei quartieri di Calvairate, Corvetto e San Siro. Si aggiungerà poi lo spazio di via Odazio 4 al Lorenteggio in autunno.

Secondo la nota di regione Lombardia, gli ambulatori "costituiscono un avamposto dell'assistenza territoriale grazie alla presenza dell'infermiere di famiglia che lavora in stretta collaborazione con il medico di medicina generale e con il supporto della telemedicina". Per Moratti, "proseguono le iniziative finalizzate al potenziamento della sanità lombarda. La nostra presenza dimostra la volontà di ascolto della regione e di verifica periodica del lavoro. Negli spazi Casa Aler sono presenti gli infermieri di famiglia e comunità che operano in stretta collaborazione con i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta. Professionisti che garantiscono le attività sia in ambulatorio che al domicilio. Presente il supporto psicologico e un servizio di fisioterapia".

"Sanità e sicurezza - ha dichiarato l'assessore De Corato - devono necessariamente camminare assieme. Le strutture sanitarie all'interno degli immobili dell'Aler sono un altro tassello di regione Lombardia verso i più deboli e gli ultimi. Un presidio di legalità e vicinanza delle istituzioni". E per Mattinzoli "c'è la volontà, da parte di Aler e dell'assessorato alla casa, di un nuovo patto sociale per la casa non più intesa solo come mura ma come insieme articolato su tre aree d'intervento: il presidio territoriale con i community manager, la salute di comunità (che vuol dire anche prevenzione, attenzione e contrasto alla violenza domestica) e il presidio commerciale".

"A scarto ridotto e finanziati solo fino a fine anno"

Non tutti però sono soddisfatti. Sopralluoghi in queste strutture sono stati effettuati anche da Carmela Rozza, consigliera regionale del Partito democratico, che non traccia un bilancio positivo: "In via Calvairate un infermiere, più uno part time e uno psicologo quattro ore al venerdì. Al Corvetto, aperto dalle 8.30 alle 11 con due infermieri e uno psicologo un'ora alla settimana. A Gratosoglio stessa situazione così come a San Siro", commenta Rozza: "Piccoli spazi, simili a botteghe, che funzionano a scartamento ridotto. Un solo infermiere deve occuparsi, oltre che dell'ambulatorio, dell'assistenza domiciliare, con la conseguenza di lasciare scoperto il servizio quando è a casa dei pazienti".

Rozza sottolinea poi che "gli ambulatori sono finanziati, con un milione e mezzo di euro di fondi europei, solo fino al 31 dicembre. Dopo quella data non c’è traccia di risorse dedicate, quindi non è affatto detto che possano restare aperti".