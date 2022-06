C'è un piano per l'eventuale ampliamento dell'aeroporto di Malpensa

Per il momento non è stata presa nessuna decisione (accadrà nei prossimi anni) ma l'aeroporto di Malpensa potrebbe essere ampliato. Il condizionale è d'obbligo perché tutto dipenderà da come si evolverà la situazione ma la via sembra essere tracciata, anche perché nella mattinata di lunedì 6 giugno è stato firmato il masterplan Malpensa 2035 che prevede - senza ufficializzarlo - l'ampliamento dello scalo della Brughiera. Il documento è stato firmato dal presidente della regione, Attilio Fontana, insieme agli assessori all'ambiente, trasporti e territorio, dall rappresentante dei sindaci del bacino aeroportuale e da Sea, la società che gestisce l'aeroporto. Assenti i rappresentanti del parco del Ticino che si sono ritirati dal tavolo tre settimane fa.

Il masterplan aeroportuale 2035, come riportato dal protocollo, rappresenta uno strumento di pianificazione strategica a breve, medio e lungo termine che, partendo da una analisi dello stato di fatto dell'aeroporto, del traffico registrato, del contesto territoriale e ambientale, dei vincoli correlati all'attività aeronautica, definisce i futuri scenari di sviluppo del traffico dello scalo, i fabbisogni infrastrutturali necessari a rispondere alla crescita del traffico e l'assetto degli interventi previsti e le opere di mitigazione e compensazione ambientale. Ne definisce altresì le compatibilità con il contesto territoriale e i vincoli aeronautici; il rapporto con la programmazione statale e comunitaria nel settore trasporti; il programma di attuazione degli interventi nel tempo. E, non ultimo, le risorse economiche necessarie per l'esecuzione degli interventi e le fonti di finanziamento.

"Il protocollo d'intesa sottoscritto persegue la finalità di definire le azioni volte a garantire l'equilibrato sviluppo dell'aeroporto in coerenza con la tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini residenti e dello sviluppo socioeconomico e territoriale - ha precisato la Regione -. Avrà una durata di cinque anni tacitamente rinnovabili fino al termine previsto per il masterplan, in funzione dell'attuazione degli interventi compensativi definiti".

"Credo sia stata trovata una sintesi positiva - ha detto il presidente di regione Lombardia -. Questo è il metodo di Regione Lombardia, che a mio avviso è prezioso nel raggiungere dei risultati: ascoltare, cercare di capire le ragioni di tutte le parti coinvolte, mettere a confronto le esigenze e poi fare sintesi. Quella di oggi rappresenta un risultato di cui siamo soddisfatti perché si propone di trovare un equilibrio tra lo sviluppo e la sostenibilità".