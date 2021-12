Amsa, come cambia il calendario della raccolta rifiuti per Natale e Santo Stefano

Amsa, società del Gruppo A2A, ha comunicato con una nota che in occasione delle festività natalizie di sabato 25 e domenica 26 dicembre, i servizi di raccolta rifiuti nei comuni serviti dall’Azienda subiranno alcune variazioni.

• A Milano sabato 25 dicembre è sospeso il servizio di raccolta carta e cartone, plastica e metallo, vetro, umido e indifferenziato. Garantita la raccolta dell’umido per le grandi utenze con servizio notturno. Il ritiro verrà recuperato domenica 26 ed effettuato per tutte le frazioni a esclusione dell’umido delle utenze domestiche. In entrambi i giorni resteranno chiuse le riciclerie cittadine.



• A Bresso sabato 25 dicembre è sospeso il servizio di raccolta rifiuti. La raccolta dell’organico e dell’indifferenziato sarà anticipata a venerdì 24 dicembre, mentre carta e vetro saranno recuperate lunedì 27 dicembre.



• A Buccinasco, Corsico, Gerenzano, Lacchiarella e Trezzano sul Naviglio sabato 25 dicembre è sospeso il servizio di raccolta rifiuti. Sarà recuperato lunedì 27 dicembre.



• A Novate Milanese sabato 25 dicembre è sospeso il servizio di raccolta rifiuti. La raccolta dell’organico sarà recuperata lunedì 27 dicembre, mentre il ritiro di indifferenziato e multimateriale è previsto a mercoledì 29 dicembre.



• A Pero sabato 25 dicembre è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta di organico e vetro sarà recuperata lunedì 27 dicembre, mentre il ritiro di indifferenziato e multimateriale è previsto mercoledì 29 dicembre.



• A Pioltello sabato 25 dicembre è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta della carta è anticipata a giovedì 23 dicembre mentre indifferenziato e organico saranno raccolti venerdì 24 dicembre.



• A San Donato Milanese sabato 25 dicembre è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta di venerdì 24 dicembre è anticipata al pomeriggio pertanto l’esposizione dei rifiuti dovrà avvenire entro le 13.



• A San Giuliano Milanese sabato 25 dicembre è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; il servizio è anticipato a mercoledì 22 dicembre.

• A Saronno sabato 25 dicembre è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta di indifferenziato e vetro è posticipata a lunedì 27 dicembre, mentre il ritiro di umido, carta e multimateriale è previsto martedì 28 dicembre.

• A Segrate sabato 25 dicembre è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; la raccolta multimateriale sarà recuperata lunedì 27 dicembre, mentre il ritiro di indifferenziato e organico è posticipato a martedì 28 dicembre.

• A Settimo Milanese Sabato 25 dicembre è sospeso il servizio di raccolta rifiuti; carta e multimateriale saranno raccolti il 24 dicembre. Il ritiro dell’organico sarà recuperato lunedì 27 dicembre.

• A Cormano e Uboldo non sono previsti servizi di raccolta.

I Centri di raccolta e le piattaforme ecologiche rimarranno chiusi il 25 e il 26 dicembre. Ulteriori informazioni sui servizi di Amsa sono disponibili nella sezione dedicata ai cittadini del sito internet della società.