Mamma anatra e i suoi 12 piccoli salvati a Milano e liberati

Un germano e i suoi 12 anatroccoli sono stati salvati da una situazione di pericolo in un parchetto di Milano per poi essere portati in piena campagna e liberati. L'episodio nel pomeriggio di martedì 11 maggio quando il nucleo ittico venatorio della polizia metropolitana di Milano è intervenuto in via Brunelleschi, zona Giambellino.

Mamma anatra e i suoi tanti piccoli rischiavano di essere investiti dalle auto che passavano in una strada adiacente al giardinetto, nonché di essere venire attaccati dai cani, per questo gli agenti del Niv li hanno recuperati con un retino e portati al sicuro.

Una volta arrivati in campagna, a Vermezzo (Milano), gli animali sono stati liberati nei campi adiacenti a un corso d'acqua dove hanno subito nuotato tutti in fila.