I pompieri hanno salvato un germano reale e i suoi cuccioli

Mamma germano reale e i suoi sei cuccioli erano incastrati nelle grate e rischiavano di morire nelle acque del Naviglio Martesana all'altezza di Cassina de' Pomm, ma sono stati salvati dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. È successo nella mattinata di sabato 24 aprile.

Tutto è accaduto intorno alle 11.30, come confermato dalla centrale operativa di via Messina a MilanoToday. I vigili del fuoco sono intervenuti con alcuni mezzi e si sono calati nel Naviglio dove hanno recuperato e messo in sicurezza gli animali. Diversi curiosi si sono fermati ad assistere al salvataggio.