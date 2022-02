Anci Lombardia ricerca 8 volontari di servizio civile

Promuovere la cittadinanza attiva, la legalità e i diritti dei cittadini, è questo l’obiettivo del progetto avviato da Anci Lombardia nell’ambito del bando per la selezione dei volontari di Servizio Civile Universale del Dipartimento per le Politiche Giovanili. L’Associazione dei Comuni lombardi è, infatti, alla ricerca di 8 profili, 2 dei quali destinati a giovani volontari con disabilità, da inserire nella propria sede di via Rovello 2 a Milano. A due passi dal Duomo, la sede è raggiungibile da mezzi di superficie e dalla rete metropolitana.

Anche quest’anno, ogni singolo progetto di servizio civile si sviluppa nell’ambito di uno o più obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Per avviare i volontari di servizio civile, Anci Lombardia ha scelto il target 16.7 “Garantire un processo decisionale responsabile, aperto a tutti, partecipativo e rappresentativo a tutti i livelli”. I volontari che verranno selezionati supporteranno l’Associazione nella gestione delle relazioni con istituzioni, associazioni o enti che si occupano di promozione della legalità e dei diritti del cittadini. Collaboreranno, inoltre, alla realizzazione di incontri formativi e informativi sullo stesso tema e alla gestione amministrativa delle attività.

Sono 8 dunque le posizioni aperte per la sede di Anci Lombardia, di cui 2 riservate a giovani con disabilità. In un’ottica di inclusione e al fine di garantire le medesime possibilità di accesso anche a giovani con minori opportunità, Anci Lombardia si è organizzata per permettere a 2 volontari con disabilità di svolgere le attività previste nella sua sede calibrando, se necessario, l’incarico in relazione alle capacità possedute.

Come partecipare

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Dol raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

Il progetto ha una durata di 12 mesi con un impegno di 25 ore settimanali. È prevista la certificazione delle competenze e un percorso di tutoraggio. Ai volontari è riconosciuto un contributo economico mensile pari a euro 444,30 e l'attestato di fine servizio. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14 del 10 febbraio 2022. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto.

I requisiti

Per presentare domanda di partecipazione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

· cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;

· aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

· non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.scanci.it, oppure utilizzare i seguenti contatti: 0272629644 / 0272629646 - info@gestioneserviziocivile.it - Facebook @scancivolontari

Ulteriori dettagli per la presentazione della domanda sono contenuti nel bando consultabile al link: https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/leggi-il-bando/il-testo/