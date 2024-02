Andreas Brehme è morto, lutto in casa Inter

Andreas Brehme è morto a 63 anni per un probabile infarto. Il leggendario terzino sinistro dell'Inter dei record e della nazionale tedesca si è spento nella notte tra lunedì e martedì. La notizia è stata pubblicata nella prima mattinata dalla "Bild".

L'Inter lo ha salutato con un post sui social: "Un giocatore magnifico, un grande interista. Ciao Andy, per sempre leggenda", hanno scritto i nerazzurri.

Un giocatore magnifico, un grande interista.

Ciao Andy, per sempre leggenda ⚫️🔵#FCIM pic.twitter.com/dnRlhYGfH3 — Inter (@Inter) February 20, 2024

Salva

Chi era Andreas Brehme

Dopo aver giovato in Germani, incluso al Bayern Monaco dove vince un campionato tedesco, una Supercoppa di Germania e perde una Coppa dei Campioni contro il Porto nel '87, nel '88 arriva a Milano. Alla corte di Giovanni Trapattoni all'Inter. Insieme all'altro tedesco Lothar Matthäus. Il Trap lo impiega sulla fascia sinistra e la sua ipotesi si rivela corretta. Brehme, sul quale all'inizio c'era qualche dubbio dell'opinione pubblica, risulta determinante per la vittoria dello scudetto del 1989.

La stagione seguente, mantenendo elevati standard di rendimento, conquista la Supercoppa italiana contro la Sampdoria. Nel 1991 vince la Coppa Uefa battendo in finale la Roma. Nel 1992 lascia l'Inter per trasferirsi agli spagnoli del Real Saragozza, dove rimane per una sola stagione. L'anno dopo torna al Kaiserslautern, dove conquista la Coppa di Germania 1995-1996, retrocedendo contestualmente nella serie cadetta; nella stagione successiva il Kaiserslautern vince il campionato di seconda divisione, tornando nella massima serie, e nell'annata 1997-1998 conquista la Bundesliga, risultando l'unico club nella storia del calcio tedesco a riuscire in tale impresa da neopromosso. Poi Brehme si ritira dall'agonismo e si dedica a fare l'allenatore per alcune stagioni.