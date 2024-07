Secondo una ricerca, la metà dei milanesi ha almeno un animale domestico

Un milanese su due (il 51%) ha almeno un animale domestico. E quasi 8 su 10 li considerano membri della famiglia a tutti gli effetti. I milanesi proprietari di animali amano passare il tempo con loro (da una a tre ore, quasi il 60%) e uno su due proprietari (il 49%) viaggia spesso con i "pelosi", anche se vi sono difficoltà legate al trasporto (39%) e alla gestione delle esigenze (38%). Questi e altri dati emergono da una ricerca di Changes Unipol su dati Ipsos per quanto riguarda il rapporto tra gli italiani e gli animali domestici.

Il 51% dei milanesi, da quanto si rileva, ha almeno un animale: il 32% almeno un gatto, il 28% almeno un cane. Esclude categoricamente l'idea di avere animali il 27% dei milanesi, mentre il 22% non ne ha ma ne vorrebbe. E per quanto riguarda i "danni" a persone o cose, li dichiara il 17% dei milanesi proprietari, contro il 10% della media italiana.

Ma quali sono i vantaggi di condividere la propria vita con un animale domestico? Solo il 5% indica la difesa dalle aggressioni, mentre per il 55% gli animali portano gioia e felicità, per il 43% fanno compagnia, per il 33% migliorano la salute mentale. Il principale svantaggio è la necessità di trovare qualcuno che badi agli animali in caso di assenza dei proprietari (32%). Il 15% indica danni e sporcizie a casa e arredamento.

Il 59% dei proprietari resta in compagnia degli animali da 1 a 3 ore al giorno, l'11% fino a 5 ore, il 4% oltre 5 ore. Meno di un'ora al giorno è destinata alla cura degli animali dal 26%. E, per quanto riguarda la spesa, la media mensile a Milano è di 70 euro (esclusa la salute), poco più alta di quella nazionale; quella per la salute ammonta a 172 euro all'anno, 8 in meno della media nazionale.