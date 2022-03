Profughi dall'Ucraina con animali al seguito, che cosa fare

Con i profughi ucraini viaggiano a volte anche gli animali domestici. Cani e gatti, soprattutto, ma non solo. L'accoglienza vale anche per loro. Il ministero della salute ha dato il via libera all'introduzione degli animali da compagnia al seguito dei profughi e, quindi, la direzione welfare della regione Lombardia si è attivata dal punto di vista operativo, perché gli animali potrebbero avere bisogno di assistenza veterinaria.

Il primo passaggio è regolarizzare la posizione degli animali ai sensi della normativa sanitaria in vigore in Italia: il riferimento è, in particolare, alla profilassi sulla rabbia. L'ingresso degli animali deve dunque essere comunicato ai dipartimenti veterinari competenti per territorio, che si occuperanno degli interventi necessari alla regolarizzazione. Il centralino regionale risponde allo 0267658340 (ukrainapet@regione.lombardia.it), mentre il centralino specifico dell'Ats Milano (compresa la provincia di Lodi) è lo 0285789708 (dipartimentoveterinario@ats-milano.it).

Su richiesta della regione, poi, gli ordini dei veterinari lombardi hanno trasmesso alle Ats gli elenchi di medici veterinari e strutture veterinarie disponibili per l'assistenza gratuita per gli animali arrivati nel territorio in seguito all'emergenza in Ucraina.

Profilassi gratuita e modulistica speciale

"In questi giorni - spiega la vicepresidente e assessora al welfare, Letizia Moratti - oltre a quello dell'accoglienza e dell'assistenza sanitaria ai profughi, soprattutto donne e bambini, sta emergendo come sempre più attuale il tema della messa in sicurezza degli animali d'affezione, cani e gatti in viaggio coi profughi. Per questo attraverso l'unità organizzativa veterinaria e la direzione generale welfare abbiamo disposto che i controlli e gli accertamenti sanitari previsti, l'eventuale vaccinazione antirabbica e l'iscrizione nell'anagrafe animali d'affezione regionale siano erogati gratuitamente dalle Ats tramite i dipartimenti veterinari. Per questo è stata predisposta una specifica modulistica destinata ai punti di ingresso dei profughi ucraini in Lombardia con le informazioni necessarie: specie animale, sesso, taglia, mantello, microchip, luogo di detenzione, nominativo e contatti utili del detentore".