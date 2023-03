Cani e gatti in ufficio, la multinazionale che apre una 'pet room'

Cani e gatti a lavoro, in ufficio, insieme ai padroni. In un'azienda al confine con il Milanese si può. Qvc Italia, leader mondiale nel video commerce attraverso i canali Tv, con sede a Brugherio (Mb) ha aperto una pet room per i propri dipendenti. E qui, chi lo desidera, può lavorare con il proprio gatto o il proprio cane accanto alla scrivania.

La multinazionale ha recentemente ricevuto anche la Certificazione Top Employers 2023 per inclusività, flessibilità, per il coinvolgimento e il benessere del team. E nel 2022, dopo la riorganizzazione degli spazi e degli ambienti di lavoro in seguito alla pandemia, ha inaugurato l’ufficio aperto anche agli amici a quattro zampe.

“Si tratta di uno spazio di 14 mq che offre la possibilità per i team member di portare il proprio animale domestico in ufficio lavorando con lui in una stanza dedicata e attrezzata con scrivania, angolo per il pet e dotazione di traversine”, spiega un manager Qvc Italia. Per valutare l’interesse per il servizio l’azienda ha effettuato un sondaggio interno che ha visto coinvolti tutti i team member. La pet room può essere utilizzata da tutti i lavoratori che hanno un animale domestico (cani di piccola/media taglia e gatti) e che desiderano portarlo nello spazio lavorativo. C’è uno strumento dedicato per la prenotazione che prevede anche di informare il proprio manager e la reception.

“Attraverso la prenotazione si può usufruire per la giornata lavorativa di questo spazio insieme al proprio animale domestico. Inoltre, Il team member può ricevere nella pet room una o due persone”, spiegano da Qvc Italia. Gli animali non hanno però accesso alle parti comuni dell’azienda ma “è sicuramente un supporto per coloro che non hanno nessuno a cui affidare il proprio pet e hanno il desiderio di stare in sua compagnia anche sul lavoro, o semplicemente perché il proprio pet è temporaneamente bisognoso di cure mediche o di attenzioni specifiche”. E nella pet room accanto alla sua padrona spesso al lavoro c’è anche Yuki, una bassottina di sette mesi.

La pet room

“La mia Yuki è una cucciolotta di 7 mesi, quando io e mio marito abbiamo deciso di prenderla con noi, tra i tanti ragionamenti e le decisioni da analizzare, ha giocato un ruolo importante sapere che c’era la possibilità di poterla portare con me in azienda. Per noi è stato decisamente un grosso vantaggio soprattutto per i primi mesi, periodo in cui i cuccioli hanno bisogno di essere seguiti e non si possono lasciare soli troppo a lungo”, racconta la padrona e dipendente di Qvc Italia (Ndr, il nome non è stato volutamente indicato).

“Fin da subito, Yuki si è ambientata molto bene grazie anche al fatto che lo spazio è a misura di pet, infatti è dotata di una serie di cose utili e pensate per gli amici pelosi come per esempio le traversine che per una cucciola sono indispensabili. Il fatto poi che io possa ricevere colleghi nella pet room, è un’ottima opportunità per Yuki per ricevere davvero tante coccole”.

Non solo animali: una child room e l’ufficio 'salotto'

Qvc Italia ha destinato spazi anche per la 'Parents & Child Room', una stanza che dà la possibilità a tutti i lavoratori di andare in ufficio accompagnati da bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 10 anni. “È dotata di fasciatoio, forno a microonde, frigorifero, lettino con paravento, seggioline, tavolino, una lavagna e tanti giochi”, spiegano da Qvc. “Altro spazio multiuso è la 'Collaboration are'a, super colorato, un incrocio tra un bar un salotto e un ufficio. Divani gialli, salottini insonorizzati, isole con postazioni classiche da lavoro, tavolini da bar con sgabelli, macchina del caffè ed erogatore d’acqua. E poi abbiamo uno spazio relax pieno di divani in penombra e silenzio per permettere agli operatori del contact center di rilassarsi”.