Vandalizzato il murale di Anna Frank che piange

Anche questa volta un murale dell'artista aleXsandro Palombo ha subìto conseguenze a poche ore dalla sua realizzazione. Anzi, stavolta le opere rovinate sono due. La prima è quella, in piazza Castello, in cui si vedeva Anna Frank piangere con la bandiera di Israele in mano, e una bambina palestinese intenta a bruciare il simbolo di Hamas. Ignoti hanno cancellato la figura di Anna, ricoprendola con scritte 'Free Gaza', così come la stessa scritta è apparsa sul volto della bambina palestinese, rimasta intatta.

Conseguenze anche per l'altro murale che Palombo aveva realizzato a Milano, nei giorni scorsi, sempre a tema Israele. Cancellata, nella zona di Porta Nuova, l'immagine del bambino con le mani alzate nel ghetto di Varsavia, mentre al suo fianco sono rimasti intatti sia il bambino soldato di Gaza, sia il soldato terrorista di Hamas.

Palombo aveva intitolato 'Innocenza, odio e speranza' le due opere, che volevano essere una specie di avvertimento a non sottovalutare l'ondata di antisemitismo attualmente presente nel mondo.