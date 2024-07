Anna Gervasoni è la nuova rettrice della Liuc: sei donne alla guida di università lombarde

Anna Gervasoni è la nuova rettrice Liuc Università Cattaneo. Lo ha deciso all'unanimità il cda dell'ateneo. Con Gervasoni, che entrerà in carica a novembre, le donne alla guida delle università lombarde diventano sei: Maria Grazia Brambilla alla Statale, Donatella Sciuto al Politecnico, Elena Beccalli alla Cattolica, Maria Pierro all'Insubria e Giovanna Iannantuoni alla Biccocca (e alla guida della Crui).

Anna Gervasoni proseguirà il lavoro iniziato dal predecessore Federico Visconti - spiega l'ateneo del varesotto in una nota -: tra le priorità, il rinnovamento dei corsi di laurea magistrale con un approccio sempre più esperienziale e connesso al mondo del lavoro, il conseguimento degli accreditamenti internazionali Aacsb e Efmd, l'avvio di un laboratorio che permetta di valorizzare l'attività di ricerca di Economia e Ingegneria anche in chiave di contaminazione con le imprese per sfruttare al meglio le sinergie. "Economia, Ingegneria, Phd e Business School sono i pilastri su cui imposterò il lavoro, all'insegna di innovazione, internazionalizzazione e valorizzazione del naturale rapporto con le imprese", ha detto Anna Gervasoni.

Professoressa ordinaria di Economia e Gestione delle imprese, Anna Gervasoni ha un curriculum incentrato sulla finanza. Si è laureata alla Bocconi di Milano per poi concentrarsi su temi di frontiera, dal venture capital alla finanza per le infrastrutture. Dal 1997 è alla direzione generale dell'Aifi, associazione che riunisce i fonti di private equity, venture capital, private debt. La dottoressa è alla Liuc sin dalla sua fondazione, nel 1991.