La locale compie 163 anni: tre mln di multe negli ultimi mesi

La polizia locale di Milano ha compiuto 163 anni. I festeggiamenti giovedì mattina in piazza Duomo alla presenza del sindaco Beppe Sala, dell’assessore alla sicurezza Marco Granelli e del comandante Marco Ciacci. L’obiettivo del primo cittadino è quello di potenziare il numero di ghisa: “Entro la fine del 2025 confermo che avremo in servizio 3.350 agenti: 520 in più rispetto alla fine del 2021”. Durante la celebrazione hanno prestato giuramento 194 rinforzi di cui 15 ufficiali.

Ma secondo i dati del comune, dei 2.627 agenti più del 43% resta in ufficio. “Quei vigili sono in ufficio perché frutto di accordi sindacali passati - spiega il sindaco -. Viviamo in un paese in cui, quando c’è un diritto, è un diritto acquisito e non è facile tornare indietro”. Ed evidenzia il ruolo di Gabrielli come distinto da quello di Granelli.

A intervenire anche il comandante della locale Marco Ciacci che snocciola una serie di numeri: “Negli ultimi mesi abbiamo rilevato tre milioni di contravvenzioni. Molte multe perché la sicurezza stradale è importantissima. Abbiamo avuto incidenti gravi, so che le sanzioni non piacciono ai cittadini, ma è quello che possiamo fare per elevare il livello di sicurezza nelle strade”.