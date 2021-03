Anomalie alla campagna vaccinazione Covid-19 personale della scuola

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

La Confal Federazione Scuola , sempre vicina alle problematiche del mondo del lavoro e sociali, pone all'attenzione degli organi di competenza, a seguito di numerose istanze ricevute in merito al programma vaccinazioni da parte del personale della scuola, , rileva non poche anomalie relative alla registrazione volontaria per la campagna vaccinale anti COVID-19 rivolta alle Categorie Prioritarie ovvero anche al personale scolastico. La piattaforma online dedicata, ad esempio DG Welfare della Regione Lombardia è possibile aderire alla Campagna vaccinale anti-COVID-19. La procedura di registrazione online per la vaccinazione del personale delle scuole statali under 65 (personale docente e non docente, supplenti, dirigenti scolastici) purtroppo non consente ad oggi la registrazione del personale scolastico che ha una residenza diversa rispetto alla sede di lavoro essendo di competenza di un'altra ATS . Il sistema al termine della registrazione comunica in questi casi "ricordati che se non sei assistito dalla regione non puoi avvalerti del servizio" In sintesi un lavoratore che è in servizio il Lombardia ma con residenza nel Lazio non potrà alcun modo ricevere la relativa vaccinazione, anche se rientra nelle categorie prioritarie indicate dal Governo. Tutto ciò, commenta il prof. Raffaele Di Lecce Segretario Nazionale Confal Federazione Scuola produce una limitazione alla campagna vaccinale COVID-19 al mondo della scuola, considerando che in molte Regioni tantissimi dipendenti statali precari e non che non hanno cambiato residenza ed appartengono ad un'ATS diversa non potranno ricevere alcuna vaccinazione.