La fake news di Anpi Crescenzago sul "matrimonio nazista" in Ucraina

Matrimonio nazista in Ucraina? L'amministratore della pagina Facebook di Anpi Crescenzago (la sezione dell'Associazione nazionale dei partigiani italiani) è incappato in una vera e propria fake news, tanto è vero che è stato costretto a rimuovere successivamente il post dalla pagina stessa. Ma ormai molti avevano effettuato lo screenshot del post e lo hanno comunque diffuso in rete. Che cos'è successo?

Il 4 settembre, sulla pagina di Anpi Crescenzago, è apparsa una fotografia di un matrimonio con i partecipanti intenti nel saluto nazista (il braccio teso) e la bandiera ucraina. Il testo del post non lasciava spazio a dubbi: "Matrimonio nazista in Ucraina...". Una fotografia che circola dal 2016, ma di facile smascheramento. La fotografia originale è infatti stata pubblicata sempre in quell'anno, ma con il colore nero della bandiera al posto di quello blu. La bandiera nero-gialla-bianca (con banda bianca in basso, che, nella foto, è coperta dalle persone) è quella dell'impero russo.

Post rimosso (senza scuse)

E c'è un altro motivo per cui la fotografia arriva, in realtà, dalla Russia e non dall'Ucraina: il palazzo sullo sfondo è un edificio amministrativo nella città di Novokuzneck, in Siberia. Insomma, se c'è qualche nazista in quella foto di matrimonio, è un nazista russo e non ucraino. L'Anpi Crescenzago però ha preferito rimuovere il post (senza una riga di scuse) invece di correggerlo scrivendo, per esempio, "matrimonio nazista in Russia". La sezione di Crescenzago dell'Anpi, in effetti, si distingue da tempo per i suoi post schierati contro l'Ucraina, spesso definita negli stessi termini in cui, all'inizio della guerra su larga scala, era definita da Putin (ad esempio come uno stato nazista). Ufficialmente il segretario provinciale di Anpi Milano, Roberto Cenati, aveva schierato fin da subito la federazione milanese a favore dell'invio di armi in Ucraina per resistere all'invasore.

Il post fake di Anpi Crescenzago